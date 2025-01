@parishilton / Instagram - The Late Show with Stephen Colbert / Youtube / Reprodução

Conforme informações da BBC, o bairro luxuoso e residencial de Pacific Palisades foi um dos mais devastados, com mais de 15 mil acres afetados. Uma parte do bairro foi reduzida a cinzas.

Artistas afetados pelos incêndios em Los Angeles

A socialite evacuou a casa onde mora, no bairro Beverly Park, e afirmou estar se dirigindo a um hotel . Ela registrou o momento em que colocou todos os seus pets no carro , e aconselhou que as pessoas não deixem os animais desamparados.

A atriz Mandy Moore, conhecida por seu trabalho em This Is Us: Histórias de Família, usou seu Instagram para revelar aos seguidores que fugiu de seu bairro, Altadena, com seus filhos e animais de estimação.