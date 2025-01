Ana Hickmann é condenada a pagar pensão mensal de R$ 15 mil para ex-marido

Esse tipo de pensão busca reparar a perda do poder aquisitivo com o fim da vida em comum. Instagram@ahickmann / Reprodução

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que a apresentadora Ana Hickmann pague mensalmente para o ex-marido, Alexandre Correa, uma pensão de R$ 15 mil. A justificativa é de que o empresário foi afastado das empresas nas quais era sócio junto com a ex-mulher, perdendo sua principal fonte de renda. A decisão foi divulgada na segunda-feira (6) e cabe recurso. As informações são do g1.

Em 2023, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido, por lesão corporal e violência doméstica. A Justiça, então, concedeu medidas protetivas para Ana e o ex-marido teve que se afastar das atividades das empresas. Com isso, o empresário alega que desde então Ana Hickmann gerencia exclusivamente o patrimônio do casal.

De acordo com a decisão, ela deve pagar uma pensão de alimentos compensatórios no valor de R$ 15 mil por mês, até a sentença final sobre o caso. Esse tipo de pensão é de natureza indenizatória e busca reparar a perda do poder aquisitivo com o fim da vida em comum.

Além disso, Alexandre foi determinado a pagar uma pensão alimentícia para o filho do casal, no valor de R$ 4,5 mil.

Dívidas

Ana Hickmann afirma que as empresas possuem dívidas de R$ 63 milhões. E, segundo ela, Correa é o responsável por essas dívidas. Já o ex-marido afirma que ela tenta desviar recursos do patrimônio.

"Portanto, junto com a administração exclusiva do patrimônio do casal, a autora enfrenta verdadeira batalha jurídica junto aos credores do casal, sendo incontroverso que as dívidas antecedem a separação", cita o processo.

Em novembro do ano passado, a Justiça determinou a proibição da venda de mansão de Ana Hickmann, localizada em Itu e avaliada em R$ 40 milhões. O imóvel, situado em um condomínio de luxo, foi colocado à venda, conforme nota divulgada pela assessoria da apresentadora, como forma de tentar sanar dívidas contraídas por Alexandre enquanto ele administrava as empresas do casal.