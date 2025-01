Ex-dançarina Rosiane Pinheiro optou por seguir com sua carreira musical, o que culminou no fim do namoro. Extra / Extra

Aos 50 anos, a ex-dançarina da Gang do Samba Rosiane Pinheiro revelou detalhes do breve relacionamento que teve com o ex-boxeador Acelino Popó Freitas. Em entrevista ao podcast Lisa, Leve e Solta, ela falou sobre como o romance começou, as exigências feitas por Popó e o término da relação, que a marcou profundamente.

Segundo a ex-dançarina, o casal foi apresentado por uma cartomante e se apaixonou rapidamente.

— Fomos apresentados por uma cartomante. A gente se apaixonou, mas namorou durante pouco tempo — contou.

Exigência de Popó

Apesar da conexão, o relacionamento enfrentou desafios logo no início. Rosiane relembrou que, na época, Popó estava focado nos treinos, enquanto ela se preparava para uma turnê com o grupo Gang do Samba na Europa.

— Ele disse que eu tinha que escolher: 'Você fica comigo, vira minha esposa para viajar comigo para onde eu quiser e fica o tempo todo do meu lado ou você escolhe a sua banda e a gente termina aqui — afirmou.

A ex-dançarina optou por seguir com sua carreira musical, o que culminou no fim do namoro.

— Popó terminou comigo por telefone. Achei uma falta de respeito. Depois disso, não olho mais na cara dele. Me apaixonei loucamente e sofri muito quando terminamos — disse.

"Ele era um príncipe"

Apesar do término conturbado, Rosiane falou com carinho sobre o ex-boxeador.

— Popó era um príncipe para mim, a família dele me adorava. Eu acho que ele foi feliz. Muitas mulheres da época queriam ficar com ele.