As autoridades de Los Angeles tiveram de implementar nesta sexta-feira (10) um toque de recolher entre 18h e 6h, para evitar saques em meio aos incêndios florestais que atingem o sul da Califórnia. De acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, 20 pessoas foram presas em zonas atingidas pelo fogo após relatos de roubos.