Abel dá oportunidade para promessas da base em treino da pré-temporada do Palmeiras

A manhã desta sexta-feira foi de trabalho na Academia de Futebol do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira deu sequência à pré-temporada e contou com a presença de cinco atletas da base que foram promovidos ao grupo principal: os meias Allan, Figueiredo e Thalys, o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi.

Pelo planejamento, os garotos continuarão trabalhando com o time principal visando o início do Paulistão. Eles disputaram as primeiras rodadas da Copa São Paulo de Juniores com o objetivo de ganhar ritmo de jogo e aprimorar o condicionamento físico visando jogar em alto nível na pré-temporada.