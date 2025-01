Asfaltamento avança em três distritos de Passo Fundo

Três trechos de estradas do interior de Passo Fundo , no norte do Estado, devem ter obras de pavimentação entregues na próxima semana . O pacote de investimentos contempla 25 pontos considerados críticos nas estradas, incluindo 10 pontes prejudicadas nos períodos de chuva.

As obras totalizam 12 quilômetros de asfalto , com estrutura para o tráfego pesado de caminhões e máquinas agrícolas. Além de drenagem pluvial, manutenção e construção de novas pontes, sinalização de trânsito e localização.

— Essa estrutura de novas pontes, asfalto, se juntam às manutenções diárias que a secretaria realiza em todas as estradas do interior para facilitar a vida dos moradores e também o escoamento da produção agrícola — explica o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Antônio Bordin.

No distrito de Santo Antão, o trabalho se iniciou na segunda-feira (6), e algumas pedras grandes já foram colocadas na via. O andamento é visto com bons olhos por quem já sofreu com os estragos causados pela chuva na estrada. Uma das moradoras, Jucelia Wenning Susin, lembra que a família chegou a ficar ilhada em novembro de 2023 por conta das chuvas: