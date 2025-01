Vereadora Marina Bernardes propõe mapeamento de áreas sem segurança em Passo Fundo 

Mapear pontos de hostilidade na cidade de Passo Fundo , no norte gaúcho. Esta é a primeira iniciativa apresentada pela vereadora eleita Marina Bernardes (PT) para o seu primeiro mandato no Poder Legislativo. O projeto foi divulgado na quarta-feira (8).

O objetivo da ação é entender quais são os locais com pouca ou nenhuma segurança no município de acordo com a comunidade. O movimento é a primeira fase de um projeto que deve produzir novas ações baseadas nas informações encaminhadas pelos passo-fundenses. O momento é de coleta de dados (veja abaixo como participar). Até a tarde desta sexta-feira (10), a vereadora havia recebido 120 indicações de pontos hostis.