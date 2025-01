Centro Pop de Passo Fundo vai receber repasse de R$ 298 mil do governo estadual para qualificar serviços

Destinado a atender pessoas em situação de rua, o Centro Pop Júlio Rosa, de Passo Fundo , vai receber um repasse de cerca de R$ 298 mil do Governo do Estado. Conforme a Secretaria de Cidadania e Assistência Social (Semcas), a verba já está sendo disponibilizada e será aplicada para qualificar o serviço .

O Centro opera no município desde 2014 e oferece acolhimento, alimentação e auxílio às pessoas em vulnerabilidade social. Após o cadastro no local, é possível trocar de roupa, tomar banho e lanchar. O espaço costuma receber mais movimento no inverno, em virtude das baixas temperaturas.