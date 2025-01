Obras da Avenida Presidente Vargas devem ser retomadas nesta semana, afirma município

A revitalização da Avenida Presidente Vargas , em Passo Fundo , no norte gaúcho, deve ter continuidade ainda nesta semana. As obras estão paradas desde o Natal por causa do recesso dos trabalhadores da empresa contratada para exercer o trabalho.

As intervenções iniciaram em maio de 2023 e tiveram como ponto inicial o trevo do Ricci, no entroncamento da RS-324, na saída para Marau. A obra, no valor de R$ 17,4 milhões, estava prevista para ser entregue em janeiro, mas, por causa das fortes chuvas do último ano, atrasou.