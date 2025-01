Mesmo com nova frota da Coleurb, Passo Fundo não possui ônibus com ar-condicionado

A previsão de temperatura de até 31°C nos meses de janeiro e fevereiro em Passo Fundo preocupa quem depende do transporte público. Isso porque nenhum dos 90 ônibus administrados pela Coleurb na cidade possui ar-condicionado .

No ano passado, a Coleurb comprou cinco novos ônibus e garantiu outros 35 seminovos, porém, nenhum dos modelos é climatizado. Contatada pela reportagem, a empresa informou que 17% da frota atual de veículos possui um formato de ventilação interna , de "circulação forçada do ar para melhor conforto térmico" [como mostra a foto acima].

O ar quente que circula dentro dos veículos causa desconforto para quem utiliza o transporte público. A auxiliar de cozinha Lisiane da Silva utiliza a linha Nenê Graeff todos os dias para trabalhar. Para ela, o problema é maior no fim do dia, quando lota o transporte.

— Dependendo do horário, fica muito cheio, e todo mundo transpira junto. Fica aquele bafo, com o cheiro. É desagradável.

— É um abafamento dentro, só o vento não dá conta de trocar a temperatura. Às vezes, fica mais quente dentro do ônibus do que fora.

Para a aposentada Sueli de Oliveira, moradora do bairro Vera Cruz, a solução seria a compra de modelos com ar-condicionado.

— Se tivesse um ar, melhorava muito. A gente quase não aguenta. Tomamos banho e chegamos no destino totalmente suados.

Compra de modelos depende de cálculo da tarifa

A reportagem entrou em contato com a empresa para questionar sobre uma possível expectativa de aquisição de novos modelos com ar-condicionado . Em resposta, o gerente-geral da Coleurb, Claudinei Bonifácio, informou que a decisão depende de "diversos fatores", como um cálculo da tarifa.

— A aquisição de novos veículos, especialmente com ar-condicionado, depende de um planejamento que considera diversos fatores, como o impacto no cálculo tarifário, um tipo de decisão envolve também a prefeitura.

Por meio de nota, a prefeitura de Passo Fundo informou que "a questão está sendo avaliada pelo grupo de trabalho, e essas definições serão tomadas no momento oportuno, quando for publicado o edital de licitação do transporte coletivo".