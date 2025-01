Prazo para pagar IPTU com desconto máximo encerra nesta quarta-feira em Passo Fundo

Guia pode ser obtida no site da prefeitura ou no aplicativo Cidadão Online. Julia Possa / Agencia RBS

Os contribuintes de Passo Fundo têm até esta quarta-feira (8) para pagar a cota única do IPTU com desconto máximo, que pode chegar a 20% do valor total do imposto.

As guias de pagamento estão disponíveis no aplicativo Cidadão Online ou no site da prefeitura. Uma novidade neste ano é o pagamento via PIX.

— Importante dizer que ele (o contribuinte) deve ter em mãos o número da economia que ele obtém em guias de anos anteriores. Não sendo possível, pode obter junto à Secretaria de Finanças, no prédio da prefeitura, ou ainda no Tudo Fácil, que funciona junto ao Passo Fundo Shopping — explicou o secretário de Finanças, Dorlei Maffi.

Prazos e descontos

Para pagamento em cota única até 8 de janeiro, será oferecido desconto de 10%, podendo chegar a 15% para imóveis sem débitos vencidos até 15 de outubro de 2024. Para imóveis comerciais, industriais ou de prestação de serviços, há um desconto adicional de 5%.

Para quem optar por quitar a cota única 2, que vence em 7 de fevereiro, o desconto será de 4%, com adicional de 2% para imóveis sem débitos vencidos até 15 de outubro de 2024 e mais 1% para imóveis comerciais, industriais ou de prestação de serviços.

Se a opção for o parcelamento, o pagamento poderá ser realizado em até oito vezes, sem desconto, com a primeira parcela vencendo em 17 de março.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3311-4222.

Como acessar a guia online do IPTU

É possível acessar o documento através deste link no site da prefeitura de Passo Fundo. Na página são solicitadas informações como:

economia (consulte na guia do ano anterior ou neste link )

) setor

quadra

lote

sublote

Após preencher as informações, basta dar prosseguimento ao processo e verificar o valor devido, o desconto disponível e as formas de pagamento.

Outra opção é utilizar o aplicativo Cidadão Online Passo Fundo. Nele é necessário selecionar "Menu" e fazer um cadastro usando e-mail e outros dados, ou acessar utilizando os dados do portal.gov do governo federal.

Com a conta criada, o próprio sistema já tem as informações do contribuinte e é possível clicar na aba de IPTU para ver o valor do imposto e descontos.