Multinacional de equipamentos agrícolas dá férias coletivas e paralisa produção em Santa Rosa

Produção da AGCO ficará paralisada pelos próximos 27 dias. Reprodução RBS TV / Divulgação

A indústria de máquinas e equipamentos agrícolas AGCO, de Santa Rosa, no noroeste do Estado, concedeu férias coletivas para 80% dos funcionários a partir desta quarta-feira (5). Com isso, a produção fica paralisada por 27 dias.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Rosa, a empresa tem 420 funcionários e cerca de 330 receberam férias. Eles atuam nas áreas de produção, solda, pintura, montagem, logística e engenharia de manufatura.

O sindicato também disse que a empresa de implementos e máquinas agrícolas apresenta queda na produção desde 2023. Conforme o presidente, Sávio André dos Santos, há mão de obra para produzir até seis máquinas por dia, mas a indústria tem produzindo, em média, uma e meia.

— Temos preocupação referente à estiagem, as altas temperaturas e chuvas, mas outras empresas ou cenário aqui da região apresentam aumento de produção e contratações. Esperamos que a empresa volte no segundo semestre, possa reativar e conseguir o mercado novamente para aumentar seu quadro de trabalhadores — disse o presidente da entidade.

Em 16 de janeiro, a empresa anunciou o desligamento de 51 colaboradores de diferentes setores. Segundo a companhia, a medida foi tomada para readequar a produção à demanda do mercado e manter os compromissos com colaboradores e fornecedores.

Em março de 2024, a AGCO anunciou uma paralisação das atividades de cerca de 370 trabalhadores. A medida foi a solução encontrada pela empresa para não demitir os trabalhadores devido às quedas nas vendas. Após layoff de cinco meses, os trabalhadores entraram em 30 dias de férias coletivas. Em junho do ano passado, 80 funcionários foram desligados.

A previsão é que as atividades sejam paralisadas novamente em junho para antecipação de férias e férias coletivas. A expectativa é que depois disso a produção volte à normalidade em todas as áreas de produção.

Em nota, a empresa informou que as férias coletivas fazem parte do planejamento regular da companhia para otimizar a produção e atender as dinâmicas do mercado.

Confira a nota na íntegra

"A AGCO informa que concederá férias coletivas a uma parte dos colaboradores da sua unidade em Santa Rosa (RS), a partir de 05 de março, por um período de 27 dias.

A iniciativa faz parte do planejamento regular da companhia para otimização da sua produção, garantindo eficiência operacional e alinhamento com as dinâmicas do mercado.