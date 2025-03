Corsan anuncia adutoras reservas e deve revisar 3,5 mil contas de água de Passo Fundo ainda em março

A Corsan/Aegea estima que 3,5 mil contas de água emitidas em Passo Fundo no mês de janeiro precisem passar por revisão dos valores de cobrança. A medida foi imposta em audiência de conciliação mediada pela Justiça na última semana e vale para todas as contas com aumento igual ou superior a 40% em janeiro ante o mês anterior.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (6), a Corsan informou que espera fazer as análises ainda no mês de março.

Ainda conforme o diretor, a Companhia não tem uma posição quanto aos fatores podem ter gerado o aumento nas contas em janeiro. Porém, estima que o valor deve ter subido por conta do consumo maior no verão:

Um dos locais que receberá a estrutura fica sob a ponte do Rio Passo Fundo , na Perimetral Leste. A tubulação existente precisou ser consertada no último sábado , após deslocamento em uma das emendas. O novo trecho ficará paralelo ao atual , tem cerca de 50m de comprimento e será construído neste mês.

Entre em contato

Quem tiver outras dúvidas sobre as contas, podem contatar a Corsan na Unidade de Atendimento (Avenida Sete de Setembro, 85, no Centro); no Tudo Fácil (no Passo Fundo Shopping), ou pelo aplicativo e site.