Verão deve ser de temperatura acima da média e chuva dentro da normalidade em Passo Fundo

Com início oficial às 6h21min deste sábado (21), o verão promete temperaturas um pouco acima da média em Passo Fundo e na Região Norte do Rio Grande do Sul. A previsão é de que os termômetros cheguem até 31ºC entre os meses de janeiro e fevereiro. Já março deve ter máxima de 29ºC .

Além disso, o sul do Brasil também deve ter dias com predomínio de tempo seco entre um episódio e outro de instabilidade, como afirma o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges.

— Nós temos o fenômeno La Niña que tentou se estabilizar na região central do Oceano Pacífico e acabou não chegando aqui, ficou na neutralidade com um viés mais gelado. Essa configuração lá favorece uma frequência mais presente de frentes frias no sul do Brasil, e isso é o que vai contribuir para essas chuvas dentro da normalidade — explica.