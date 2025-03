Pai e filho vítimas de afogamento são velados em Nova Boa Vista

Estão sendo velados na manhã desta terça-feira (4) os corpos de Tiago Felipe de Lima, 35 anos, e Gabriel Henrique Altmann de Lima, cinco, vítimas de afogamento no Rio Turvo , em Nova Boa Vista, no norte do Estado.

Pai e filho foram encontrados na segunda-feira (3). As buscas foram iniciadas ainda na noite de domingo (2). O corpo do homem foi localizado por volta das 4h de segunda-feira e o do filho, na tarde do mesmo dia.