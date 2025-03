"R$ 540 mil a nossa folha contra um time de quase R$ 20 milhões de investimento", afirma técnico do Caxias sobre eliminação na Copa do Brasil

Equipe comandada pelo técnico Luizinho não conseguiu superar o Fluminense Luis Erbes / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias está eliminado da Copa do Brasil. O Grená perdeu para a equipe do Fluminense, na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Centenário. O time da Serra perdeu pelo placar de 2 a 1 para a equipe carioca. Após a partida, o técnico do Caxias avaliou a atuação da equipe.

- Tem vários pontos que a gente tem que corrigir, não tenha dúvida, mas a equipe, como equipe, como conjunto da obra vem evoluindo. Se o jogo hoje fosse de uma competição da Série A, eu ficaria muito chateado em relação ao resultado final, porque com investimento muito maior, mas a gente tem que entender que também tem limitações financeiras, então foi um confronto, claro que é na nossa casa, e a gente quer vencer, mas um confronto de um time de Série C contra um time de Série A. Então, acho que ficou próximo, e isso mostra trabalho também - comentou o treinador do Caxias.

Leia Mais Caxias perde para o Fluminense e se despede da Copa do Brasil

O treinador do Caxias destacou que a folha do Caxias é de R$ 540 e enfrentou um time com investimento de quase R$ 20 milhões.

- Eu vou repetir, 540 mil a nossa folha contra um time que tem quase 20 milhões de investimento. Esse é o tamanho do desafio. Nessas derrotas a gente tem que ter o equilíbrio emocional para se entender que com esse nível de competição que a gente mostrou hoje, ou mostrou com o Inter, a gente tem chances de ganhar dos adversários da Série C? Tem. Então, é se reforçar e planejar bem agora essas cinco semanas que a gente tem de trabalho - comentou Luizinho.

TORCIDA

E o torcedor jogou junto com o time do Caxias nesta noite de Copa do Brasil. O público total foi de 5.408 torcedores. Luizinho Vieira também agradeceu a presença dos grenás que transformaram a atmosfera do Centenário.