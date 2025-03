Prefeitura de Machadinho abre sindicância para apurar atropelamento de ciclista em corrida de carros

Imagens mostraram momento em que vítima é atingida pelo veículo. Divulgação / Divulgação

A prefeitura de Machadinho, no norte do Estado, determinou a instauração de sindicância para apurar as circunstâncias do atropelamento ocorrido durante corrida de carros no último sábado (1°). A informação foi divulgada em nota nesta quarta-feira (5).

Durante a corrida, conhecida como "arrancadão", uma ciclista foi atropelada por um dos participantes. A mulher de 27 anos precisou ter a perna esquerda amputada e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A família informou que o estado de saúde é estável.

No comunicado, a prefeitura disse que instaurou a sindicância para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades (leia a íntegra abaixo). Segundo o Município, o evento foi organizado por uma entidade privada e a prefeitura exigiu a adoção de medidas preventivas para a segurança dos envolvidos.

Leia Mais Mulher é atropelada durante corrida de carros em Machadinho; assista ao vídeo

A Polícia Civil de Gaurama abriu um inquérito policial para investigar a responsabilidade dos fatos. Segundo a delegada Clarissa Demartini, à frente do caso, a investigação está no início e por isso não informa mais detalhes.

Em comunicado, a Federação Gaúcha de Automobilismo disse que o evento não tinha autorização para acontecer. Em nota divulgada na segunda (3), os organizadores do evento afirmaram que tinham todas as licenças fornecidas pelas autoridades locais e que, pela natureza do evento, não era necessária a autorização da Federação Gaúcha de Automobilismo.

Relembre o caso

A vítima do atropelamento, uma mulher de 27 anos, foi atropelada por um carro que participava da corrida na RS-422. Conforme o Corpo de Bombeiros, ela havia saído do trabalho de bicicleta quando foi atingida pelo carro.

Segundo a organização do evento, o piloto envolvido permaneceu no local acompanhado pela Brigada Militar e, após avaliação da BM, as atividades de treino foram retomadas no sábado e as provas mantidas no domingo.

O trecho da RS-442 onde aconteceu o evento pertence ao município e o prefeito de Machadinho, Sidinei Lopes de Lima, confirmou que a corrida tinha autorização da prefeitura para acontecer. A Brigada Militar também informou que foi comunicada sobre o evento.

Leia a nota de Machadinho sobre a abertura da sindicância

"O Município de Machadinho manifesta seu profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido durante o Arrancadão de Carnaval. Neste momento de dor, nossa prioridade é prestar total apoio à vítima e à sua família, além de assegurar a apuração rigorosa dos fatos.

Esclarecemos que o evento foi organizado por uma entidade privada, cabendo aos organizadores a responsabilidade pela estrutura e pela segurança da competição. O Município pautou-se nos documentos apresentados e nas informações fornecidas pelos responsáveis, exigindo a adoção das medidas preventivas necessárias para a segurança de todos os envolvidos.

Estamos acompanhando de perto o trabalho dos órgãos de segurança pública, responsáveis pela investigação do ocorrido, e aguardamos os esclarecimentos oficiais para nos manifestarmos de forma responsável, com a sensatez e o respeito que a situação exige.

O Município reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população e continuará colaborando com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.

Diante do ocorrido, o prefeito determinou a instauração de sindicância para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades, garantindo a transparência e a publicidade nos termos da lei.