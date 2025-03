Caxias Basquete conquista a primeira vitória sobre o Flamengo na história do NBB

Léo Cravero foi um dos destaques da equipe caxiense Porthus Junior / Agencia RBS

No retorno às quadras após mais de três semanas de treinamentos, o Caxias do Sul Basquete teve a melhor atuação da temporada e bateu o Flamengo por 85 a 82. A partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB) foi realizada na noite desta quarta-feira (5), no Ginásio do Sesi. Foi o primeiro triunfo dos gaúchos sobre o time carioca na história da competição nacional.

Com o resultado, a equipe caxiense acumula oito vitórias e 17 derrotas na competição, ocupando a 16ª posição. Restam nove partidas para o término da primeira fase, e os 16 melhores avançam aos playoffs.

O próximo compromisso será novamente em Caxias do Sul, no dia 13 de março, quinta-feira, às 20h, contra o São Paulo.

O jogo

Sem contar com o ala Betinho, o Caxias chegou a marcar os primeiros pontos da partida, mas foi o Flamengo quem liderou o quarto na maior parte do tempo. Ao final dos 10 minutos, 20 a 15 para os visitantes.

A equipe de Rodrigo Barbosa fazia uma boa partida e não deixava o adversário deslanchar no placar. Muito pelo contrário. Com Shamell e Fabrizzio liderando o time no ataque, o Caxias chegou a virar o placar, que teve alternâncias na liderança. A cesta de Alexey, nos segundos finais, definiu a vantagem do rubro-negro em três pontos: 40 a 37.

O terceiro quarto foi de um Flamengo dominante nos minutos iniciais. O time carioca conseguiu abrir vantagem, mas logo o Caxias respondeu. E conseguiu ir para o último período com apenas um ponto atrás: 59 a 58.

Depois de vencer dois quartos, por 22 a 20 e 21 a 19, o Caxias Basquete foi para os 10 minutos finais cheio de moral. E conseguiu virar o jogo, com uma arrancada de seis pontos. O Flamengo até respondeu, mas as boas atuações de Léo Cravero e Vini Chagas, além de uma atuação consistente no aspecto coletivo, fizeram o time gaúcho se manter na dianteira.