Trump recorre à Suprema Corte para tentar impedir anúncio de sua sentença em Nova York

Em um documento de cerca de 40 páginas datado de terça-feira (7), os advogados de Trump, que tomará posse em 20 de janeiro , pedem "uma suspensão de urgência para impedir que o processo penal continue no tribunal de Nova York, em particular, a audiência para o anúncio da sentença prevista para o dia 10 de janeiro, às 9h30".

Os advogados do presidente eleito afirmam que a ação é necessária "para evitar uma grave injustiça e danos à instituição da presidência e às operações do governo federal". Eles alegam que há uma "imunidade presidencial", que "causa uma suspensão automática" do caso.