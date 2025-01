Cachorro abandonado que virou mascote da Brigada Militar ajuda na lida com os cavalos

Na sede do 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon) em Passo Fundo é comum ver viaturas, policiais, cavalos e, também, cães. Esse último grupo é composto por animais que foram escolhidos para auxiliar a Brigada Militar — mas também tem aqueles que escolheram viver com os policiais.

Esse é o caso do vira-lata Cabo Toco . O cachorro apareceu há cerca de três anos na sede do regimento, no bairro São Cristóvão, depois de ser abandonado naquela região.

O agente, que é médico veterinário, se uniu com os colegas para cuidar do animal, desde com vacinas e remédios até ração. Com o tempo, o medo deu lugar ao apego e não demorou para que o Cabo Toco virasse o xodó da Brigada Militar.