Quem são os reforços do Inter para a temporada do feminino

Clube trouxe 11 reforços para o plantel feminino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter iniciou, na última segunda-feira (6), a preparação visando a próxima temporada. Porém, a apresentação oficial ocorreu apenas nesta sexta-feira (10). Em 2025, o clube colorado disputará Brasileirão e Gauchão.

O elenco colorado, que será comandado por Jorge Barcellos, conta com 24 peças. Entre esses nomes, estão 11 reforços contratados na janela de início de ano.

Zero Hora destaca quem são as atletas. Confira abaixo.

Anny Marabá (atacante)

Anny Marabá foi a artilheira do Atlético-MG no último Brasileirão. Daniela Veiga / Atlético-MG/Divulgação

A centroavante Anny Marabá chega para suprir uma lacuna deixada por Priscila em meio à temporada de 2024. Com 22 anos, foi o grande destaque do Atlético-MG no último ano. Em 16 jogos, marcou sete gols e concedeu uma assistência, sendo a artilheira do clube na Série A-1 do Brasileirão.

Na carreira, a jogadora também defendeu as cores de Flamengo e Vasco. O vínculo com o Inter será até dezembro de 2026.

Eskerdinha (lateral-esquerda)

Eskerdinha havia defendido o Inter em 2022 e 2023. Ricardo Duarte / Sport Club Internacional/Divulgação

A lateral Eskerdinha retorna ao Inter após uma temporada no Palmeiras. Ela havia defendido as cores coloradas em 2022 e 2023, com 59 jogos, dois gols e seis assistências. Além dos títulos de Gauchão e Ladies Cup.

Agora, ela volta ao Inter com contrato até dezembro de 2026. Na carreira, Eskerdinha também tem uma passagem pelo Cruzeiro.

Fefa Lacoste (zagueira)

A atleta uruguaia estava no Universitario-PER, e disputou a última Liberadores pelo Olimpia-PAR. Staff Images Woman / CONMEBOL

A zagueira Fefa Lacoste também chega para reforçar um setor carente no Inter. Com as saídas de Isa Haas e Carlinha, ela servirá como opção ao técnico Jorge Barcellos. A atleta uruguaia estava no Universitario-PER, e disputou a última Liberadores pelo Olimpia-PAR.

Na carreira, Fefa também tem passagens por futebol espanhol, português, uruguaio e colombiano. Ela já vestiu a camisa da seleção celeste. Seu título mais expressivo é a Libertadores de 2016, pelo Sportivo Limpeno.

Jordana (volante)

Jordana defendeu as cores do Botafogo na temporada de 2024. Arthur Barreto / Botafogo/Divulgação

Um dos quatro reforços para o meio-campo colorado é a volante Jordana, de 24 anos. A jogadora estava no Botafogo, e assinou com o Inter por duas temporadas.

Na última temporada, Jordana disputou 18 jogos com a camisa do Botafogo. No início de 2024, inclusive, trabalhou com o técnico Jorge Barcellos — antes de chegar ao Inter, o profissional estava no comando das Gloriosas. Na carreira, a meio-campista também tem passagens por Bahia e Lusaca-BA.

Julia Bianchi (volante)

Julia Bianchi vestiu a Amarelinha pela última vez na SheBelieves, em abril de 2024. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Com status de principal contratação do futebol feminino gaúcho, Julia Bianchi desembarcou em Porto Alegre para reforçar o Inter. Com 27 anos, ela estava no Chicago Starts, dos Estados Unidos, e assinou com o Inter até dezembro de 2026.

Na carreira, a atleta também tem passagens por Centro Olímpico, Ferroviária e Palmeiras. Além de já ter vestido a camisa do Madrid CFF, da Espanha, e acumular convocações para a Seleção Brasileira, inclusive com a disputa das Olimpíadas de 2020.

A contratação foi muito comemorada. Afinal, o Inter tinha a concorrência de grandes times brasileiros, como Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Ferroviária e São Paulo.

Leticia Debiasi (zagueira)

Letícia é natural de Machadinho, no interior do Rio Grande do Sul. Arthur Barreto / Botafogo/Divulgação

Assim como Fefa Lacoste, a zagueira Leticia Debiasi também chega para suprir um setor carente do Inter. Com 21 anos, ela estava no Botafogo.

Natural de Machadinho, no interior do Rio Grande do Sul, a defensora estava no clube carioca há três temporadas. Neste período, conquistou a Copa Rio e o Carioca sub-20. Em 2023, também esteve no elenco das Gloriosas que ficou com o vice da Copinha São Paulo. Na carreira, Leticia Debiasi também já passou pelo Brasil-Far.

Mayara Vaz (meia)

Mayara Vaz estava no Botafogo. Arthur Barreto / Botafogo/Divulgação

Com 29 anos, Mayara Vaz está entre as atletas mais experientes anunciadas pelo Inter. A meia defendeu as cores do Botafogo no último ano, e assinou com o clube colorado por uma temporada.

Em 2024, Mayara Vaz disputou 26 jogos e marcou quatro gols com a camisa das Gloriosas. Na carreira, a meio-campista tem passagens por Cruzeiro, 3B da Amazônia, Iranduba-AM, Avaí Kindermann, entre outros.

Paola (atacante)

Paola foi campeã da Copa Paulista pelo Santos em 2024. Bruno Vaz / Santos/Divulgação

Primeiro reforço oficializado pelo Inter, a atacante Paola tem 21 anos e estava no Santos. Ela assina com as Gurias Coloradas por duas temporadas, até dezembro de 2026.

A atleta é formada nas vitoriosas bases de Ferroviária e São Paulo. Além disso, também já defendeu as cores do Atlético-MG. Em 2024, disputou 29 jogos, com oito gols pelas Sereias da Vila. Além de ter conquistado o título da Copa Paulista.

Rafa Mineira (meia)

Rafa Mineira disputou 26 jogos na última temporada. Nayra Halm / CBF/Divulgação

Com 29 anos, Rafa Mineira também chega para reforçar o meio de campo colorado. Experiente, ela estava no São Paulo há duas temporadas. Na carreira, também defendeu as cores da Ferroviária por mais de 10 anos, pelais quais foi campeã de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Em 2024, Rafa Mineira disputou 27 jogos, marcando cinco gols. O São Paulo foi vice-campeão do Brasileirão Feminino.

Gi Santos (zagueira)

Defensora atuava no Exterior desde 2019. @gisantos97 / Reprodução / Instagram

A zagueira de 27 anos foi um dos últimos reforços anunciados. Ela estava no Torrense, de Portugal. No território brasileiro, Gi Santos vestiu as cores do Sport e do Foz Cataratas FC. No Exterior, onde ela atuava desde 2019, jogou por Damaiense e FC Famalicão, ambos de Portugal; Avaldsnes IL, da Noruega; Besiktas, da Turquia; e Santa Fé, da Colômbia.

Sabrina Kathleen (lateral-direita)

Jogadora atuou no sub-20 do Botafogo em 2024. Arthur Barreto / Botafogo

A atleta de 20 anos estava no Botafogo e chega para reforçar a lateral direita, que perdeu Tamara Bolt, vendida para para o Washington Spirit, dos Estados Unidos. Sabrina foi revelada pelo América-MG e permaneceu no clube por quatro temporadas antes da transferência para o time carioca, onde atuou especialmente pelo sub-20 no ano passado.