Inter anuncia retorno de lateral-esquerda para o time feminino

Eskerdinha foi anunciada pelo Inter. - / Divulgação/Inter

O Inter anunciou, neste domingo (5), o retorno da lateral Eskerdinha para o futebol feminino. Ela assina com o clube colorado até dezembro de 2026. Com 26 anos, a jogadora defendeu as cores do Palmeiras na última temporada. Anteriormente, vestiu a camisa colorada por dois anos: 2022 e 2023.

Com as cores do Palmeiras, esteve em campo em 13 jogos, com dois gols. A equipe alviverde foi campeã paulista. Na carreira, a lateral também tem passagem pelo Cruzeiro.

Eskerdinha é o nono reforço do Inter para a temporada. Além dela, também foram oficializadas: as zagueiras Fefa Lacoste (Universitario-PER) e Leticia Debiasi (Botafogo), as volantes Jordana (Botafogo) e Julia Bianchi (Chicago Starts-EUA), as meias Rafa Mineira (São Paulo) e Mayara Vaz (Botafogo), e as atacantes Anny Marabá (Atlético-MG) e Paola (Santos).

Ficha técnica:

Nome completo: Dayana Shamara Trajano Ricardo Lopes

12/05/1998 Local de nascimento: Itu - SP

Itu - SP Clubes: Palmeiras, Internacional e Cruzeiro