Grêmio comunica saída de atacante do time feminino

Maria Hurtado não segue no Grêmio. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou, nesta segunda-feira (6), a saída de mais uma atleta do time feminino. A atacante Maria Hurtado não seguirá no clube na próxima temporada.

Ela tinha vínculo com o Tricolor, por empréstimo, até dezembro de 2024. Havia, porém, uma possibilidade de prorrogação até dezembro de 2025. Mas que não foi concretizada.

Maria Hurtado disputou seis jogos com a camisa do Grêmio, com três gols e uma assistência. Além disso, participou das campanhas de título em Gauchão e Ladies Cup.

Esta é a 16ª saída confirmada para a temporada 2025. Além dela, também não vão permanecer: as goleiras Lorena e Vivi, a zagueira Sassá, as laterais Nairelis, Sinara e Natane, as meio-campistas Dayana Rodríguez, Joice, Manu Balbinot, Rafa Levis, Pri Back e Rita Bove, e as atacantes Ludmila, Caty e Cássia.