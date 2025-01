Inter negocia duas atletas do time feminino antes do início da temporada

Leticia Monteiro está acertada com o Corinthians. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

O Inter perderá duas jogadoras para a temporada. A lateral-direita Tamara Bolt e a meia Leticia Monteiro, ambas que tinham contrato com o Colorado até o final deste ano, não vão permanecer em Porto Alegre. A informação foi publicada pela jornalista Nani Chemello, e confirmada por ZH.

No Inter desde 2021, Tamara Bolt vai se transferir para o futebol dos Estados Unidos. O nome do clube é tratado em sigilo. A lateral despede-se do Inter com 88 jogos, 10 gols e 15 assistências. Além de dois títulos do Gauchão e um da Ladies Cup.

Já Leticia Monteiro desembarcou em Porto Alegre em 2023, e acertou sua transferência para o Corinthians. Ao todo, foram 45 jogos, 17 gols e três assistências. Além de uma convocação para a Seleção Brasileira, o prêmio de revelação do Brasileirão 2024 e os títulos de Gauchão e Ladies Cup.

Como as duas tinham vínculo com o Inter até o final deste ano, haverá uma contrapartida. Os valores, no entanto, ainda não foram divulgados.

Com elas, o Inter chega a sete baixas para a temporada de 2025. A volante Zóio, as atacantes Chú e Analuyza, e as zagueira Isa Haas e Carla também não seguirão no clube colorado.

Números de Leticia Monteiro pelo Inter

45 gols

17 gols

3 assistências

20 participações em gols

1 título do Gauchão Feminino

1 título da Ladies Cup

Números de Tamara Bolt pelo Inter

88 gols

10 gols

15 assistências

25 participações em gols

2 títulos do Gauchão Feminino

1 título da Ladies Cup