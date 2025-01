Inter anuncia contratação de meia do Botafogo para o time feminino

O Inter anunciou, nesta sexta-feira (3), a contratação da meia Mayara Vaz, de 29 anos. A atleta estava no Botafogo, e assina com o clube colorado até dezembro de 2025.

Na última temporada, Mayara Vaz disputou 26 jogos e marcou quatro gols com a camisa das Gloriosas . Na carreira, a meio-campista tem passagens por Cruzeiro, 3B da Amazônia, Iranduba-AM, Avaí Kindermann, entre outros.

Este é o sétimo reforço anunciado pelo Inter para a temporada. Além de Mayara Vaz, também já foram oficializadas: a zagueira Leticia Debiasi (Botafogo), as volantes Jordana (Botafogo) e Julia Bianchi (Chicago Starts-EUA), a meia Rafa Mineira (São Paulo) e as atacantes Anny Marabá (Atlético-MG) e Paola (Santos).

Ficha técnica

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.