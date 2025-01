FC Tokyo exerce opção e compra Galdino em definitivo; saiba quanto o Grêmio receberá

Galdino custou cerca de R$ 1,5 milhão para o Grêmio em 2023. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O FC Tokyo exerceu a opção que tinha em contrato e ficará em definitivo com Everton Galdino. O total da operação para o Grêmio ficará em cerca de US$ 1,2 milhão de dólares, cerca de R$ 7,4 milhões na cotação atual. Comprado junto ao Tombense em 2023 por R$ 1,5 milhão, o atacante agora ficará de vez no Japão.

A saída de Galdino começou a ser desenhada com o FC Tokyo em julho da última temporada. Inicialmente a negociação ficou com um empréstimo até o fim de 2024. Nesta operação, o clube japonês pagou cerca de US$ 800 mil, aproximadamente R$ 4,5 milhões na cotação da época da negociação.

E para ficar em definitivo com o jogador, o FC Tokyo pagou mais US$ 400 mil dólares. Aproximadamente mais R$ 2,5 milhões para os cofres gremistas. No Japão, Galdino fez cinco jogos. Ele não marcou gols ou deu assistência no período.

No Grêmio, entre 2023 e 2024, Galdino disputou 72 partidas. Foram 12 gols marcados e duas assistências.