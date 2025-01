"O Grêmio seria o clube ideal para ele", diz empresário de Niclas Eliasson

Niclas Eliasson depende da liberação junto ao AEK para vir jogar no futebol brasileiro. Divulgação / AEK

O Grêmio conta com um aliado importante na busca de um reforço para o ataque. Niclas Eliasson, alvo do Tricolor, manifestou desejo para conseguir a liberação junto ao AEK, da Grécia. Em entrevista ao programa Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha, o empresário do jogador apontou o Tricolor como o "clube ideal" para o sueco.

Antoni Alexandrakis, da empresa Nordic Sky, confirmou que o Grêmio trabalha para viabilizar a contratação de Eliasson. E que vê com bons olhos uma possível parceria escandinava no ataque gremista.

— Niclas Eliasson é mais brasileiro do que a gente. Existe o interesse do jogador vir para o Brasil. No ponto de vista da nossa empresa, o Grêmio seria o clube ideal para ele. Faria uma dupla fantástica com Braithwaite — comentou Alexandrakis.

Segundo o empresário, a questão que ainda impende alguma definição é o sistema de gestão do AEK. O clube foi comprado por Marios Iliopoulos, magnata grego do setor de transporte marítimo.

— O clube de Atenas está criando dificuldades para que ele possa sair. A torcida gosta muito deles. Estamos trabalhando para isso — comentou o empresário.

Na avaliação de Alexandrakis, o estilo de jogo de Eliasson o tornaria um dos destaques do futebol brasileiro.

— É canhoto preferencialmente, mas usa bem as duas pernas. Gosta mais de jogar para o lado direito e buscando o meio. É muito técnico. Parte para cima, como se diz no meio do futebol. O forte dele é o passe. O cruzamento dele é fantástico. É o rei das assistências nos clubes por onde passou. Se vier para o Grêmio, seria uma dupla fantástica com Braithwaite — disse.

O Grêmio ofereceu uma proposta ao AEK para efetuar a contratação. O Tricolor quer a vinda de Eliasson por empréstimo, com cláusulas contratuais que obrigariam a compra em caso do atingimento de metas.