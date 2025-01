Saiba quando Gurias Gremistas e Gurias Coloradas se reapresentam

Grêmio, de Giovaninha, e Inter, de Gabi Morais, se apresentam nas próximas semanas visando a temporada de 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A dupla Gre-Nal iniciará as atividades visando a temporada de 2025 ainda em janeiro. Grêmio e Inter, no entanto, ainda não sabem quando voltarão a campo. A CBF não divulgou o calendário de Supercopa e Brasileirão, competições que abrem o ano.

As Gurias Coloradas serão as primeiras a se apresentar. O time de Jorge Barcellos reinicia as atividades em 6 de janeiro, no Sesc Protásio Alves. A apresentação oficial, com a presença de imprensa, ocorre no dia 10, no Estádio Beira-Rio.

As Gurias Gremistas, por sua vez, vão reiniciar a preparação no dia 13 de janeiro. O local ainda não foi divulgado pelo clube. Na última temporada, porém, a equipe se apresentou junto à imprensa na Arena.

O calendário do Tricolor abre com a disputa da Supercopa, que geralmente ocorre em fevereiro. Enquanto o Inter irá a campo apenas no Brasileirão, que tradicionalmente se inicia em março.