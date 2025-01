Grêmio confirma acerto com meia da Ferroviária para o time feminino

O Grêmio confirmou, no último domingo (29), as negociações para contratar a meia Amanda Brunner, de 31 anos, para a próxima temporada . A atleta estava na Ferroviária desde 2020.

Na carreira, Amanda também tem passagens por Foz Cataratas, Osasco Audax, Corinthians e Iranduba. Além de já ter defendido o Kubanochka, da Rússia. A meio-campista acumula os títulos de Copa do Brasil e Libertadores.

Além de Amanda, também foram confirmadas as chegadas da goleira Leticia Rodrigues (Real Brasília), da zagueira Karol Arcanjo (América-MG), da meia Camila Pini (Fluminense), e das atacantes Brenda Woch (Toluca-MÉX) e Yamila Rodríguez (Santos).

