Como está o elenco das Gurias Gremistas para a próxima temporada

Para a próxima temporada, as Gurias Gremistas já têm mais de 20 atletas com permanência garantida. Por outro lado, 14 saídas foram confirmadas: as goleiras Lorena e Vivi, a zagueira Sassá, as laterais Nairelis, Sinara e Natane, as meio-campistas Joice, Manu Balbinot, Rafa Levis, Pri Back e Rita Bove, e as atacantes Ludmila, Caty e Cássia.