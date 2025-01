Como está o elenco das Gurias Coloradas para a próxima temporada 

Inter voltará a campo no Brasileirão, em data ainda a ser definida.

Após a temporada de 2024, o Inter já voltou totalmente suas atenções ao próximo ano. Em 2025, o time disputará Brasileirão e Gauchão. O calendário , no entanto, ainda não foi divulgado por CBF e FGF.

Para a próxima temporada, as Gurias Coloradas já têm mais de 25 atletas garantidas. Por outro lado, cinco saídas foram confirmadas: as zagueiras Isa Haas e Carla, a volante Zóio, e as atacantes Analuyza e Chú Santos. Além de dois empréstimos: a meia Bia e a atacante Yenny Acuña.