Atacante do Inter acerta com o feminino do Santos para a próxima temporada

Analuyza voltará ao Santos em 2025. Jhony Inácio / Ag. Paulistão

A atacante Analuyza já tem destino definido para a próxima temporada. Após despedir-se do Inter na última quarta-feira (18), a jogadora acertou com o Santos para o ano que vem.

Com 20 anos, Analuyza estava no Inter desde o início de 2023. Ao todo, foram 43 jogos, com cinco gols e cinco assistências pelo elenco principal. Além de 14 jogos e quatro gols pela base. Nesse período, também foi campeã do Brasileirão sub-20, do Gauchão e da Ladies Cup.

Formada na base do Santos, a jogadora vestiu a camisa do clube paulista por cinco temporadas. Agora, voltará a defender as Sereias da Vila nas disputas de Brasileirão A-2 e Paulistão.

Além de Analuyza, também saíram do Inter: a zagueira Isa Haas e a volante Zóio, que jogarão no Cruzeiro, a zagueira Carla, que defenderá o Palmeiras, e a atacante Chú Santos, que irá para o Fluminense. Não devem ocorrer mais baixas no elenco.

Os números de Analuyza pelo Inter

43 jogos pelo profissional

14 jogos pela base

5 gols pelo profissional

4 gols pela base

5 assistências pelo profissional

1 título do Brasileirão sub-20

1 título do Gauchão

1 título da Ladies Cup