Inter oficializa saída da zagueira Isa Haas

"Obrigado por tudo, Isa. Hoje nos despedimos da zagueira Isa Haas, que, desde 2017, vestiu a camisa do Inter com garra, talento e coração. Foram anos de entrega, títulos e a honra de ver você brilhar também com a camisa da Seleção Brasileira", escreveu o clube.

Também pelas redes sociais, a zagueira postou um vídeo com o seguinte texto: "Uma das histórias mais lindas da minha trajetória. Até breve, clube do povo."

Isa Haas construiu uma trajetória histórica no Inter. Estava no clube desde 2017, ano de retomada do departamento feminino. Ao longo de sete temporadas, só saiu por um semestre, em 2018, quando defendeu as cores do Sevilla.