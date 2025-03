Grêmio enfrentará o Corinthians pela 11ª vez no futebol feminino; veja o retrospecto

Grêmio e Corinthians se enfrentaram pela última vez no Brasileirão de 2024. Morgana Schuh / Grêmio/Divulgação

As Gurias Gremistas se preparam para enfrentar o Corinthians pela 11ª vez desde a retomada do departamento feminino. O duelo está marcado para o próximo domingo (9), às 16h, na Arena do Grêmio.

As equipes se enfrentarão pela primeira fase da Supercopa do Brasil, e o jogo único definirá quem avança às semifinais. Ou seja, quem vencer está classificado. E, em caso de empate, tudo será decidido nos pênaltis.

Leia Mais Como chega o Grêmio para a estreia na Supercopa feminina

Para avançar no tempo normal, as Gurias Gremistas terão de buscar um resultado inédito diante das Brabas. Desde 2017, quando retomou as atividades do futebol feminino, o Tricolor já duelou com o Corinthians em 10 oportunidades.

O retrospecto aponta nove vitórias do Corinthians e um empate. Além de 28 gols marcados pelo time paulista e seis a favor do Tricolor.

Duelos em matas

Em 2022, Grêmio e Corinthians disputaram o título da Supercopa. Staff Images Woman-6281 / CBF

Em mata-matas, Grêmio e Corinthians já foram colocados frente a frente em duas oportunidades. A primeira, em 2020, era válida pelas quartas de final do Brasileirão.

Naquele momento, os times abriram a disputa na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e o Corinthians venceu por 3 a 0 — gols de Giovanna Crivelari, duas vezes, e um contra.

Na volta, na Neo Química, novo triunfo das Brabas. Desta vez, por 2 a 1 — com Gabi Zanotti e Tamires marcando para o time paulista, e Eudimilla descontando para o Grêmio.

Leia Mais Gurias Gremistas abrem a temporada jogando na Arena; veja retrospecto no estádio

O outro encontro foi pela Supercopa do Brasil. Na edição de abertura, em 2022, a final foi decidida entre Corinthians e Grêmio.

Em São Paulo, Gabi Zanotti marcou o gol da vitória das Brabas aos 49 minutos do segundo tempo, e garantiu o título. Se o empate tivesse persistido, tudo seria definido nos pênaltis, com Lorena no gol gremista.

Único empate

Grêmio e Corinthians empataram em 2 a 2 no Brasileirão 2022. Morgana Schuh / Grêmio/Divulgação

A única vez que o confronto não teve um vencedor foi em 2022. Em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão, o Corinthians chegou a ficar duas vezes na frente do placar, com gols de Gabi Zanotti e Adriana. Mas viu Lais Estevam e Dani Barão igualarem o placar para o Grêmio.

O empate no Estádio Vieirão, em Gravataí, garantiu a classificação das Gurias Gremistas às quartas de final.

Todos os jogos entre Grêmio x Corinthians

Grêmio 0x5 Corinthians

Corinthians 4x1 Grêmio

4x1 Grêmio Corinthians 1x0 Grêmio

1x0 Grêmio Grêmio 0x3 Corinthians

Corinthians 2x1 Grêmio

2x1 Grêmio Corinthians 3x2 Grêmio

3x2 Grêmio Corinthians 1x0 Grêmio

1x0 Grêmio Grêmio 2x2 Corinthians

Corinthians 4x0 Grêmio

4x0 Grêmio Grêmio 0x3 Corinthians

Retrospecto do Grêmio contra o Corinthians