Como chega o Grêmio para a estreia na Supercopa feminina 

As Gurias Gremistas abrirão a temporada no próximo domingo (9), em casa, contra o Corinthians . O duelo válido pela primeira fase da Supercopa feminina será na Arena, a partir das 16h.

Foram cerca de dois meses de preparação, com muitas mudanças no elenco à disposição da técnica Thaissan Passos.

De uma temporada para a outra, foram 11 contratações. Dezoito atletas que estavam no ano passado permaneceram, e duas jogadoras da base foram promovidas ao elenco principal.

Chegadas

Entre as chegadas, o destaque ficou por conta da colombiana Daniela Montoya, de 34 anos, que estava no Atlético Nacional. A experiente meio-campista também é figura recorrente nas convocações da seleção.

Além dela, Brenda Woch também chamou a atenção durante a janela de transferências. A atacante de 26 anos estava no Toluca-MEX. A atleta disputou Copa do Mundo e Sul-Americano pela seleção sub-20.

Permanências

Das atletas tidas como titulares de Thaissan Passos, também permaneceram em Porto Alegre a lateral-esquerda Raissa Bahia, as zagueiras Mónica Ramos e Tayla, a meio-campista Jessica Peña, e as atacantes Giovaninha e Maria Dias.

Dessa maneira, o time que iniciará a temporada contra o Corinthians passará por mudanças. Além disso, o elenco contará com dois reforços vindo da base: a atacante Vick e a zagueira Emille, que foram promovidas ao elenco principal.

Testes do Tricolor

O Grêmio realizou um jogo-treino contra a equipe masculina da Ulbra e um amistoso contra o time feminino do Juventude.

Os resultados dos dois testes, no entanto, não foram divulgados pelos clubes.

Regulamento da Supercopa

O torneio mata-mata conta com a participação de oito equipes . Em 2025, além de Grêmio e Corinthians, outros seis times disputarão o torneio: Bahia, Cruzeiro, Real Brasília, Flamengo, Sport e Flamengo.

O formato da competição segue os mesmos moldes dos anos anteriores, e os matas serão disputados em jogo único. Em caso de empate, a decisão do classificado será nos pênaltis.

A CBF ainda não divulgou a premiação da Supercopa do Brasil. O campeão da última temporada faturou R$ 600 mil , e o vice levou R$ 400 mil . O título ficou com o Corinthians nas três edições disputadas.

Elenco do Grêmio

Primeira fase da Supercopa

Sport x São Paulo

Bahia x Cruzeiro

Grêmio x Corinthians

Real Brasília x Flamengo

