Inter ultrapassa o Grêmio em ranking de sócios

O Inter ultrapassou o Grêmio no ranking de associados adimplentes. Em dados atualizados até 12 de dezembro, o Colorado alcançou 107.265 sócios, enquanto o Tricolor tem 98.153. O levantamento foi feito pelo ge.globo.

O bom segundo semestre de 2024 fez o Inter crescer em 3% o número de associados, que em julho era de 103 mil. O Grêmio, ao contrário, tinha 120.878 há seis meses, porém viu esse dado despencar com o mau desempenho no restante da temporada.

A liderança do ranking segue do Palmeiras, com mais de 197 mil sócios. Na sequência está o Atlético-MG, que ganhou posições na classificação com seus mais de 113 mil sócios. O Colorado é o terceiro, enquanto o Tricolor o quarto.

O levantamento também registrou o crescimento do Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, que agora conta com mais de 80 mil associados.

Clube mais popular do Brasil, o Flamengo poderia liderar o ranking. Porém, dos seus 300 mil sócios cadastrados, apenas 77 mil são adimplentes.

Confira o ranking

1º Palmeiras - 197.327

2º Atlético-MG - 113.169

3º Inter - 107.265

4° Grêmio - 98.153

5° Cruzeiro - 81.004

6° Botafogo - 80.977

7° Flamengo - 77.577

8° Bahia - 75.000

9° Vasco - 62.153

10° São Paulo - 57.106

11° Fluminense - 49.950

12° Santos - 46.801

13° Fortaleza - 43.860

14° Corinthians - 43.000

15° Vitória - 40.638

16° Athletico-PR - 40.000

17º Ceará - 36.227

18º Coritiba - 30.000

19º Sport - 26.000

20º Criciúma - 16.000

