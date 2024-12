Inter avalia envolver jogadores que retornam de empréstimo como "moeda de troca" em negociações

Sem condições financeiras de fazer grandes investimentos para 2025, o Inter pode utilizar jogadores que pertencem ao clube e estão retornando de empréstimo como “moedas de troca” para trazer reforços ao Beira-Rio. A informação foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcellos, em entrevista ao programa Sem Filtro , no canal de GZH no YouTube, nesta quinta-feira (12).

Ao todo, sete atletas estão emprestados e ainda tem contrato em vigor com o Colorado. Os goleiros Keiller (Vasco) e Emerson Júnior (Atlético-GO), os volantes Baralhas (Atlético-GO) e Gabriel (Athletico-PR), os meias Estêvão (Guarani) e Lucas Ramos (FK Auda, Letônia) e o atacante Gabriel Barros (Avaí).

— Está no contexto e eu acho que nesta janela de janeiro vai acontecer bastante com vários clubes. Conversando com outros presidentes, eles também têm interesse. São realocações que os clubes têm de fazer e essa troca ajuda os dois. Times como o Atlético-GO, Cuiabá, Athletico-PR e Criciúma vão remontar os seus elencos e tinham jogadores importantes. E há clubes que também estão reformulando seus elencos, como Corinthians e Atlético-MG. Então, tem espaço para isso — analisou ele.