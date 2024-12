Barcellos admite sondagens por atletas do Inter e diz que há planejamento para reposições

Barcellos participou do "Sem Filtro" nesta quinta-feira.

— O clube tem necessidade de venda. A gente tem muita sondagem. Eu só vou falar que tem alguma coisa quando tiver um papel na mão. E hoje não tem essa situação — comentou o presidente em entrevista ao programa Sem Filtro, no YouTube de GZH e na Rádio Gaúcha.

Veja, abaixo, a entrevista completa

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.