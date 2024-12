Três titulares do Inter chamam atenção do mercado e são os maiores alvos de propostas

Wesley tem oferta do Krasnodar, da Rússia.

Em função de um déficit de cerca de R$ 40 milhões projetado pelo Inter, não é segredo a necessidade de uma nova venda no Colorado. E pelo menos três titulares têm sido alvos de propostas e sondagens do mercado estrangeiro .

Quem já tem uma oferta oficial é Wesley. O atacante de 25 anos recebeu uma proposta de 9,5 milhões de euros (R$ 59,5 milhões) do Krasnodar, da Rússia . O Inter detém 50% dos direitos econômicos do jogador e ainda não respondeu aos russos.

A nova posição de Bruno Gomes trouxe a ele a titularidade e prestígio com mercado do Velho Continente. Agora lateral-direito, graças a Roger Machado, o jogador de 23 anos foi sondado recentemente pela Fiorentina, da Itália, e por um clube espanhol.

Junto ao desempenho em campo, Bruno Gomes também tem outro trunfo. Por ter passaporte italiano, ele não seria incluído na lista de jogadores extracomunitários dos clubes europeus, o equivalente ao limite de estrangeiros do Brasil.

Joias da base

Além do trio de titulares, outros dois jovens também despertaram interesse de outros clubes . Gabriel Carvalho , de 17 anos, e Gustavo Prado , 19, tem sido constantemente monitorados por equipes europeias e também podem receber ofertas nas próximas semanas. A multa rescisória de ambos é de 60 milhões de euros (R$ 375 milhões).

A situação é diferente em relação a Bernabei, melhor lateral-esquerdo do Brasileirão, que se consolidou como uma das peças fundamentais da equipe. O Inter tenta afastar a concorrência para manter o argentino no Beira-Rio, apesar de outros clubes estarem interessados no lateral, que pertence ao Celtic, da Escócia.