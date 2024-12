Napoli e Real Betis despontam como favoritos para tirar Vitão do Inter

Vitão é a "bola da vez" para ser a próxima venda do Inter Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Não é segredo que Vitão deve ser a próxima venda do Inter no mercado. Valorizado, o zagueiro quase deixou o Colorado rumo ao Real Betis, da Espanha, em julho. Com o fim da temporada brasileira, novamente clubes europeus olham para o defensor de 24 anos.

Um dos interessados é novamente o Real Betis. Nos bastidores, espera-se que os espanhóis tentem uma nova investida pelo jogador. No meio do ano, o Betis ofereceu 10 milhões de euros ao Colorado. Em função do Fair Play financeiro, o clube europeu desistiu das tratativas.

O Napoli, da Itália, passou a observar o jogador e chegou a iniciar tratativas após a saída do Betis da negociação. As conversas não avançaram, mas os italianos seguem monitorando a situação e prometem uma nova oferta.

O Colorado tem 80% dos direitos econômicos de Vitão e espera novamente ofertas na casa dos 10 milhões de euros pelo defensor. O zagueiro tem contrato no Beira-Rio até o final de 2026.

Em função da condição financeira, o Inter precisará fazer mais uma venda para auxiliar o fechamento das contas de 2024. Além de Vitão, atletas como Bruno Gomes e Gabriel Carvalho também despertam muita atenção no mercado.