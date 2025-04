Estreante em Libertadores, Bernabei admite nervosismo antes de Inter e Bahia: “É um sonho”

Bernabei concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira. Filipe Duarte / Agência RBS

Apesar de ser um dos destaques do Inter desde a última temporada, Bernabei admitiu nervosismo com o jogo desta quinta-feira (3), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O motivo é simples: será a primeira vez que disputará uma partida de Libertadores.

Revelado no Lanús, o lateral de 24 anos deixou a Argentina ainda cedo, vendido ao Celtic, da Escócia. E, no ano passado, quando chegou ao Beira-Rio, o Colorado disputava a Copa Sul-Americana.

— Para mim é um sonho poder jogar a Libertadores. Sei o que significa para as equipes sul-americanas. Então, me deixa um pouco nervoso. Mas creio que vamos enfrentar da melhor maneira, como viemos trabalhando — revelou ele em entrevista coletiva concedida na concentração colorada em Salvador.

Outro ponto que causa preocupação ao lateral argentino é a velocidade dos pontas do Bahia Ademir e Erick Pulga.

— Temos que ser pacientes. Eles têm um meio que sabe jogar muito bem, com jogadores rápidos nas pontas. Mas creio que vamos saber pará-los e estar bem posicionados para defender — respondeu.

Ataque colorado

Do lado gaúcho, a principal dúvida está no comando de ataque, onde Borré e Valencia disputam a mesma vaga.

Titular na reta final do Gauchão, enquanto o colombiano se recuperava de lesão, Enner voltou ao banco de reservas na abertura do Brasileirão, diante do Flamengo. Sobre esta escolha, Bernabei explica o que muda na sua forma de atuar:

— São jogadores com características distintas, que o Roger sabe aproveitar muito bem. Como sabem, é um técnico que estuda muito o adversário. A mim, o que beneficia um pouco do Rafa (Borré) é que ele sai para jogar no apoio e me faz jogar um pouco mais. Já o Enner aproveita muito bem o espaço e sabe atacar — concluiu.

A provável escalação colorada para encara o Bahia, a partir das 19h de quinta, tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia (Borré).

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.