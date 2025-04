Casa Branca detalha lista de mercadorias não sujeitas à tarifa recíproca

As tarifas recíprocas não serão adicionadas ao aço, ao alumínio, a carros e a autopeças , que já foram alvo de outras taxas recentes. Desde 12 de março, entrou em vigor uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio . Trump havia anunciado taxa de 25% para carros e autopeças anteriormente.

Isso significa que os produtos compatíveis com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) continuarão a ter uma tarifa de 0%, os produtos não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 25% e a energia e o potássio não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 10%, de acordo com o documento.