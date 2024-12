Incerteza Notícia

Bernabei fala sobre permanência no Inter: "Não depende de mim"

Vínculo do melhor lateral-esquerdo do Brasileirão e Bola de Prata será encerrado no final do ano. Novo contrato depende de negociação do Colorado com o Celtic

09/12/2024 - 15h47min Atualizada em 09/12/2024 - 15h54min