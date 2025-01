Inter tem mais de 30 mil ingressos vendidos para amistoso contra o México

Beira-Rio receberá o primeiro jogo da temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter divulgou, nesta sexta-feira (10), que já comercializou mais de 30 mil ingressos para o amistoso contra a seleção do México. A partida será na próxima quinta-feira (16), às 21h, no Estádio Beira-Rio.

Para os torcedores que ainda buscam ingressos, esta sexta-feira é o último dia de comercialização com lote promocional, com valores a partir de R$ 20.

A partir deste sábado, as entradas custarão entre R$ 30 e R$ 50. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo Mundo Colorado e, no dia do jogo, nas bilheteria do Gigantinho, das 10h às 22h, conforme a disponibilidade.

Além da preparação para a estreia no Gauchão, o amistoso deverá marcar o lançamento dos novos uniformes para a temporada de 2025.

O modelo produzido pela Adidas será em uma homenagem aos 50 anos do primeiro título brasileiro conquistado pelo Colorado.

Depois do amistoso, o próximo compromisso do Inter será a estreia no Gauchão. No dia 22, a equipe irá até Bagé para encarar o Guarany.

