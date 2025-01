México é convocado para enfrentar o Inter; veja lista

Estádio do Inter receberá o confronto que abre a temporada 2025.

A seleção do México já tem a relação oficial dos 23 jogadores que enfrentarão o Inter na quinta-feira (16), no Beira-Rio. Veja abaixo.

Além do duelo contra o Colorado, os mexicanos também vão visitar o River Plate , para um amistoso na Argentina, em 21 de janeiro.

Convocados do México para enfrentar o Inter

