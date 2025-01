Inter anuncia a contratação do volante Ronaldo

Ronaldo disputou o Brasileirão 2024 pelo Juventude. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Inter anunciou nesta sexta-feira (10) a contratação do volante Ronaldo, de 28 anos. Destaque do Juventude no último Brasileirão, o jogador assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2026.

Revelado pelo Flamengo, Ronaldo atuou ainda no Atlético-GO, no Bahia e no futebol japonês. Se destacou no ano passado pelo Juventude após sofrer uma lesão grave e ficar nove meses parado.

O volante chega indicado pelo técnico Roger Machado, com quem trabalhou no Bahia, e irá disputar posição com Fernando e Rômulo.

Quem é?

Ronaldo da Silva Souza Guerrero Data de nascimento: 23/10/1996 (28 anos)

Itu-SP Posição: volante