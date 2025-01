Inter negocia transferência de volante para o Ceará

Vínculo do Inter com Baralhas vai até o final deste ano. Ricardo Duarte / Inter, divulgação

O Inter poderá emprestar mais um jogador para o Ceará na temporada 2025. Depois de fechar com goleiro Keiller, o time cearense está interessado no volante Gabriel Baralhas. Os clubes ainda discutem o modelo de negócio, que também vai envolver o Atlético-GO.

Atualmente, o Dragão tem 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Inter tem 30%. O vínculo do volante com o Colorado vai até o final da temporada.

Mesmo com contrato com o Colorado até o final do ano, Baralhas não será aproveitado pelo técnico Roger Machado. Recentemente, o atleta teve o nome ligado ao Vitória, mas a negociação não foi concretizada.