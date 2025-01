Venezuela fecha fronteira com o Brasil

Em imagens que circulam entre policiais, é possível identificar alguns soldados da guarda venezuelana posicionados em bloqueio na estrada e cones espalhados, impedindo o trânsito de veículos. Também havia uma formação de soldados de pé, em barreira, próxima às bandeiras de ambos países, no marco fronteiriço.



Mais cedo, o regime havia fechado a fronteira com a Colômbia, com o Estado de Táchira, principal entrada por terra no país. A medida ocorreu após promessas do candidato presidencial opositor Edmundo González de retornar à Venezuela para tentar assumir no lugar do chavista. Ele, porém, estava na República Dominicana, acompanhado de ex-presidentes latino-americanos.