Opositor de Maduro, Edmundo González se encontra com Javier Milei em Buenos Aires

A poucos dias do evento de posse que vai consagrar — novamente — Nicolás Maduro presidente da Venezuela, E dmundo González Urrutia , opositor do ditador, se reuniu neste sábado (4) com o líder argentino Javier Milei .

A Argentina não reconhece a vitória de Maduro e reafirma González como vencedor do pleito eleitora l, ocorrido em julho do ano passado.

Ainda no sábado, após se encontrar com Milei, o político venezuelano foi ao Uruguai, onde se encontrou com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou. González viajou para os Estados Unidos, com a expectativa de se reunir com o americano Joe Biden. Na quarta-feira (8), irá ao Panamá e na quinta-feira (9) à República Dominicana.