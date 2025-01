As principais agendas da geopolítica para 2025

Donald Trump, Olaf Scholz, Lula e Yamandú Orsi. Santiago Mazzarovich,Ludovic MARIN,FERENC ISZA,CHIP SOMODEVILL / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Ao olhar para 2024, a agenda geopolítica foi intensa. Internacionalmente, houve mudanças históricas nos poderes, manifestações em diversos países, ascensões e quedas de líderes e novos conflitos.

Olhando para a América do Sul, pode-se destacar as eleições na Venezuela, por exemplo, que até hoje não foram apresentadas as atas da vitória do ditador Nicolás Maduro. Na Bolívia, uma tentativa de golpe de Estado e de derrubar o presidente Luis Arce. No Uruguai, o pupilo do ex-presidente Pepe Mujica, Yamandú Orsi, foi eleito presidente.

Leia Mais As boas notícias de 2024

Claudia Sheinbaum foi eleita a primeira mulher na presidência do México. E nos Estados Unidos a eleição do republicano Donald Trump para o seu segundo mandato a frente da maior potência do mundo.

Na Europa, observou-se avanço de partidos de direita. Recentemente, instabilidade política na França. No Reino Unido, um trabalhista assumiu o posto de primeiro-ministro.

Leia Mais A escala do conflito político em Moçambique e a preocupação do governo brasileiro

Ainda no velho continente, persiste a guerra entre Ucrânia e Rússia.

No Oriente Médio, persiste o conflito entre Israel e os grupos terroristas Hezbollah e Hamas. Também desencadeou, recentemente, um conflito na Síria, com a queda do ditador Bashar al-Assad.

Internacionalmente, acordos multilaterais foram firmados entre grupos de países.

O que olhar daqui para frente

Muitos do que ocorreu em 2024 seguirá na pauta de 2025. A coluna reuniu abaixo 10 pautas que se deve ter atenção a partir do ano que se inicia.

Brasil

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, o país exercerá a presidência rotativa do Brics, sob o lema “Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável”. O grupo é formado por dez países, entre os quais Brasil, Rússia, China, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. A última vez que o país presidiu o grupo foi há seis anos. Entre os principais assuntos que serão debatidos, estão a reforma das instituições de governança global; promoção do multilateralismo; combate à fome e à pobreza; redução da desigualdade; promoção do desenvolvimento sustentável.

Belém (PA)

Prevista para ocorrer em novembro de 2025, a capital do Pará, será a cidade sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30. Para o evento, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes, de diversos países do mundo. A COP29 ocorreu em Baku, no Azerbaijão, que, para alguns especialistas ambientais, não supriu as necessidades da agenda do clima do mundo, já que encerrou com um baixo orçamento para o financiamento dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento aplicar medidas de melhorias ambientais.

EUA

No dia 20 de janeiro, Donald Trump assume, pela segunda vez, a presidência dos Estados Unidos. O republicano, que venceu com larga folga da democrata Kamala Harris, assume um país com problemas centrais voltados para a economia. Entre as medidas que Trump afirmou, ainda durante campanha, que irá implantar está a deportação de imigrantes ilegais, um aumento do protecionismo, erguer uma muralha ao redor do país (principalmente na divisa com o México), diminuição de impostos, taxação de produtos chineses, a saída do Acordo de Paris, entre outras medidas. Apesar de não ter citado em campanha, há a expectativa de ele perdoar os envolvidos no ataque ao Capitólio em 2021.

Leia Mais Universidades dos EUA alertam estudantes estrangeiros para retornarem antes da posse de Trump

Canadá

Em outubro 2025, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, mira a sua quarta disputa eleitoral. Contudo, a reta final de 2024 contou com dois reveses políticos. O Partido Liberal, o qual ele faz parte, perdeu duas eleições especiais esse ano, uma em Montreal e outra em Toronto, duas cidades importantes para o país. Essa derrota fez a pressão aumentar para que Trudeau se afaste da disputa. Em dezembro a vice-premiê e ministra das Finanças, Chrystia Freeland, pediu demissão e isso fez parlamentares insistirem que Trudeau renuncie ao cargo.

Leia Mais Por que Trump quer comprar o Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá

Uruguai

Pupilo do ex-presidente Pepe Mujica, Yamandú Orsi, do partido de esquerda, toma posse como presidente do Uruguai em março. Ele substituirá Luis Alberto Lacalle Pou, do partido de centro-direita. Entre as principais bandeiras de Orsi, a criação de uma espécie de bolsa família; um plano para cursos técnicos; escola de tempo integral; entre outras medidas. Na parte econômica, buscará reduzir carga tributária, fomentar microempreendedor, e a criação de uma espécie de MEI. O seu grande desafio será fazer o equilíbrio entre manter jovens no Uruguai, manter investimentos, manter empresas.

Chile

Datadas para novembro de 2025, as eleições presidenciais ainda permanecem com o leque de para a sucessão do Palácio de La Moneda em aberto. Os principais nomes que já aparecem são do extremista Partido Republicano, Antonio Kast, que perdeu em 2021 para o atual presidente Gabriel Boric. Do lado da União Democrática Independente (UDI), o nome mais ventilado é de Evelyn Matthei. Há, também, a expectativa da ex-presidente Michelle Bachelet entrar na corrida e tentar um terceiro mandato, contudo a idade e o desgaste pode ser um impeditivo. No Chile não existe reeleição imediata, sendo assim, Boric não pode concorrer no pleito.

Argentina

Javier Milei termina o primeiro ano e o foco do argentino para 2025 é com as chamadas eleições de meio de ano, que irão eleger os próximos integrantes do Congresso. Atualmente, Milei não conta com a maioria do parlamento e o seu grande desafio será fortalecer o número de aliados tanto no Senado quanto na Câmara. Além disso, outros pontos que estarão no radar de Milei para 2025 é a liberação do controle cambial, o chamado de cepo, e conseguir aquecer a economia doméstica.

Bolívia

Em agosto de 2025, bolivianos irão às urnas e decidir o próximo presidente. No mês passado, partido Movimento ao Socialismo (MAS) ratificou a candidatura de Evo Morales. Porém, recentemente o Tribunal Constitucional da Bolívia decidiu pela proibição de um mandatário cumprir mais de dois mandatos, mesmo não consecutivos, o que impediria a candidatura. No mesmo partido e em cabo de guerra sobre o comando da legenda, está o atual presidente Luis Arce, que tentará a reeleição. No meio de 2024, a Bolívia viveu uma tentativa de golpe de Estado.

Leia Mais A Argentina pode ter todos os problemas do mundo, mas dá um banho de maturidade política no Brasil

Alemanha

A eleição antecipada do Parlamento alemão, em fevereiro de 2025, definirá quem será o próximo chefe de governo da Alemanha. O bloco de centro-direita, formado pela União Democrata Cristã (CDU) e a União Social Cristã (CSU), ambos partidos conservadores, colocará o nome de Friedrich Merz para a disputa. Embora o próprio Merz não seja muito popular, lidera pesquisas com pouco mais de 30% das intenções de voto. O SPD, liderado pelo chanceler federal Olaf Scholz, tentará a reeleição, que atualmente conta com 16% das intenções. A candidata da ultradireta Alice Weidel, por exemplo, defende sair da UE.

Leia Mais Por que as duas maiores potências da União Europeia vivem crises simultâneas

Mercosul e UE

Após mais de duas décadas de negociações, o Mercosul e a União Europeia chegaram finalmente à conclusão de um acordo comercial em novembro de 2024. Porém, não para por aí. A entrada em vigor dessa parceria ainda depende de algumas etapas formais. Os próximos passos até a entrada em vigor do acordo são os seguintes: revisão legal, tradução, assinatura, internalização, ratificação e, por último, a definitiva entrada em vigor. Diante de todas essas etapas burocráticas, o processo não finalizará antes da metade de 2025. No Brasil, por exemplo, é preciso da aprovação do Congresso. No caso da UE, é preciso a aprovação no Conselho Europeu.

Leia Mais Governo federal publica textos finais do acordo entre Mercosul e União Europeia